Азербайджанский бизнес через Черногорию может получить доступ на рынки Европы и Балкан - Бабаев

Азербайджанские компании могут воспользоваться Черногорией для выхода на рынки Европы и Балкан, считает министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.
«Наши политические отношения находятся на очень высоком уровне, что создаёт прекрасные возможности для экономического сотрудничества. В 2018 году товарооборот между странами значительно увеличился, тем не менее это не отражает весь потенциал», -сказал Бабаев во вторник в Баку на азербайджано-черногорском бизнес-форуме.
По словам министра, Азербайджан инвестировал в строительство крупного туристического центра в Черногории, также есть инвестиции и в другие сферы. «Мы сотрудничаем в энергетике, в сфере альтернативной энергетики, гуманитарной, транспортной и др. На сегодняшнем форуме принимают участие 150 компаний из двух стран, и я призываю бизнесменов реализовывать совместные проекты", - сказал Бабаев.
Министр также предложил черногорским предпринимателям вкладывать в экономику Азербайджана, в частности, в сельское хозяйство, промышленность. «Черногория является воротами для азербайджанских товаров в Балканские страны и Европу, а Азербайджан является воротами для товаров из Черногории в страны Южного Кавказа и СНГ», - добавил Бабаев.
Б.Рустамбеков
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