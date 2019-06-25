Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9396 RUR   0.0272 GBR   2.1676 TRY   0.2933

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.90 0.47 Brent 64.86 -0.34

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 25.06.2019 11:34

Азербайджанский бизнес через Черногорию может получить доступ на рынки Европы и Балкан - Бабаев

Азербайджанские компании могут воспользоваться Черногорией для выхода на рынки Европы и Балкан, считает министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

«Наши политические отношения находятся на очень высоком уровне, что создаёт прекрасные возможности для экономического сотрудничества. В 2018 году товарооборот между странами значительно увеличился, тем не менее это не отражает весь потенциал», -сказал Бабаев во вторник в Баку на азербайджано-черногорском бизнес-форуме.

По словам министра, Азербайджан инвестировал в строительство крупного туристического центра в Черногории, также есть инвестиции и в другие сферы. «Мы сотрудничаем в энергетике, в сфере альтернативной энергетики, гуманитарной, транспортной и др. На сегодняшнем форуме принимают участие 150 компаний из двух стран, и я призываю бизнесменов реализовывать совместные проекты", - сказал Бабаев.

Министр также предложил черногорским предпринимателям вкладывать в экономику Азербайджана, в частности, в сельское хозяйство, промышленность. «Черногория является воротами для азербайджанских товаров в Балканские страны и Европу, а Азербайджан является воротами для товаров из Черногории в страны Южного Кавказа и СНГ», - добавил Бабаев.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Азербайджан и Черногория считают важным организацию бизнес-форумов для роста товарооборота Глава Азербайджана и премьер Черногории обсудили перспективы энергетического сотрудничества Президенты Азербайджана и Черногории обсудили двустороннее сотрудничество

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]