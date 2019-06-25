Черногория рассчитывает на инвестиции из Азербайджана в АПК, транспорт и инфраструктуру – премьер

Черногория приглашает азербайджанских предпринимателей инвестировать в сферы АПК, транспорта и инфраструктуры, сказал премьер-министр Душко Маркович.
«В настоящее время мы заинтересованы в развитии северных районов Черногории. В связи с этим интересным может стать сотрудничество с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры. Мы приглашаем азербайджанских инвесторов вкладывать средства в данные сферы, а со своей стороны предоставляем широкий объем стимулирующих инвестиции мероприятий», - сказал Маркович во вторник в Баку на азербайджано-черногорском бизнес-форуме.
Он добавил, что в настоящее время «Азербайджан является основным прямым иностранным инвестором в Черногорию».
«Азербайджан уже вложил 260 млн евро в проект Portonovi. Наши страны также активно сотрудничают в сфере энергетики, примером чему являются проекты газопроводов TAP и IAP. В Черногории также создан банк с азербайджанским капиталом, демонстрирующий успешные показатели», - сказал Маркович.
Как сообщалось ранее, первый этап многоцелевого курорта Portonovi Resort Montenegrо будет открыт в 2019 году. Проект реализует азербайджанская Azmont İnvestments, инвестиции в него оцениваются в 650 млн евро.
А.Мамедов
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов
Азербайджан привлек юрисконсульта для международной оценки незаконности добычи цветных металлов на оккупированных территориях в Карабахе
Отельеры Грузии предложили пустить для россиян шатлы из Баку
Пожар произошел в жилом блоке СПБУ «Хазар-1» - МЧС Азербайджана
Итальянские Милан и Кортина примут зимнюю Олимпиаду 2026 года
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
Новые санкции США направлены на срыв диалога с Ираном - Рябков
Поставки С-400 в Турцию начнутся в июле, подтвердил Эрдоган
Потери Грузии от ввода запрета на прямые полеты российских туристов составят около $100 млн - исследование
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку в конце сентября состоится презентация сайта «Мультикультуральный Азербайджан»
Ежедневные платежи стали ближе с AtaNet
Коллектив банка ВТБ (Азербайджан) провел акцию по сдаче крови
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви