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Бизнес и законодательство 25.06.2019 11:42

Черногория рассчитывает на инвестиции из Азербайджана в АПК, транспорт и инфраструктуру – премьер

Черногория приглашает азербайджанских предпринимателей инвестировать в сферы АПК, транспорта и инфраструктуры, сказал премьер-министр Душко Маркович.

«В настоящее время мы заинтересованы в развитии северных районов Черногории. В связи с этим интересным может стать сотрудничество с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры. Мы приглашаем азербайджанских инвесторов вкладывать средства в данные сферы, а со своей стороны предоставляем широкий объем стимулирующих инвестиции мероприятий», - сказал Маркович во вторник в Баку на азербайджано-черногорском бизнес-форуме.

Он добавил, что в настоящее время «Азербайджан является основным прямым иностранным инвестором в Черногорию».

«Азербайджан уже вложил 260 млн евро в проект Portonovi. Наши страны также активно сотрудничают в сфере энергетики, примером чему являются проекты газопроводов TAP и IAP. В Черногории также создан банк с азербайджанским капиталом, демонстрирующий успешные показатели», - сказал Маркович.

Как сообщалось ранее, первый этап многоцелевого курорта Portonovi Resort Montenegrо будет открыт в 2019 году. Проект реализует азербайджанская Azmont İnvestments, инвестиции в него оцениваются в 650 млн евро.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]