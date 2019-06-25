Черногория рассчитывает на инвестиции из Азербайджана в АПК, транспорт и инфраструктуру – премьер

Черногория приглашает азербайджанских предпринимателей инвестировать в сферы АПК, транспорта и инфраструктуры, сказал премьер-министр Душко Маркович.

«В настоящее время мы заинтересованы в развитии северных районов Черногории. В связи с этим интересным может стать сотрудничество с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры. Мы приглашаем азербайджанских инвесторов вкладывать средства в данные сферы, а со своей стороны предоставляем широкий объем стимулирующих инвестиции мероприятий», - сказал Маркович во вторник в Баку на азербайджано-черногорском бизнес-форуме.

Он добавил, что в настоящее время «Азербайджан является основным прямым иностранным инвестором в Черногорию».

«Азербайджан уже вложил 260 млн евро в проект Portonovi. Наши страны также активно сотрудничают в сфере энергетики, примером чему являются проекты газопроводов TAP и IAP. В Черногории также создан банк с азербайджанским капиталом, демонстрирующий успешные показатели», - сказал Маркович.

Как сообщалось ранее, первый этап многоцелевого курорта Portonovi Resort Montenegrо будет открыт в 2019 году. Проект реализует азербайджанская Azmont İnvestments, инвестиции в него оцениваются в 650 млн евро.

А.Мамедов