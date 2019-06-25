Посол Латвии в июле завершит дипмиссию в Азербайджане

Посол Латвии в Азербайджане Юрис Маклаковс завершает дипломатическую миссию в Баку.

«В июле завершается мой срок посла Латвии в Азербайджане. Я покину Баку 11 июля»,- заявил дипломат агентству «Интерфакс-Азербайджан».

При этом, Маклаковс не стал уточнять кто его заменит на должности посла Латвии в Азербайджане.

Маклаковс занимает пост посла Латвии в Азербайджане с августа 2015 года. До назначения в Азербайджан, он 4,5 года руководил посольством своей страны в Казахстане, и нерезидирующим послом в Кыргызстане.

Ф.Исазаде