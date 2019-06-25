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Внешняя политика 25.06.2019 11:50

Посол Латвии в июле завершит дипмиссию в Азербайджане

Посол Латвии в Азербайджане Юрис Маклаковс завершает дипломатическую миссию в Баку.

«В июле завершается мой срок посла Латвии в Азербайджане. Я покину Баку 11 июля»,- заявил дипломат агентству «Интерфакс-Азербайджан».

При этом, Маклаковс не стал уточнять кто его заменит на должности посла Латвии в Азербайджане.

Маклаковс занимает пост посла Латвии в Азербайджане с августа 2015 года. До назначения в Азербайджан, он 4,5 года руководил посольством своей страны в Казахстане, и нерезидирующим послом в Кыргызстане.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЛАТВИЯ, ПОСОЛ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]