Азербайджан привлек юрисконсульта для международной оценки незаконности добычи цветных металлов на оккупированных территориях в Карабахе

ЗАО «AzerGold» привлекло компанию «OMNI» в качестве юридического консультанта для международной правовой оценки незаконной добычи цветных металлов на оккупированных территориях Азербайджана – Нагорном Карабахе и прилегающих районах.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, AzerGold подписала с OMNI контракт на оказание соответствующих юридических услуг. Стоимость контракта составляет 195 тыс. 596,8 манатов ($115 тыс.).

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Н.Аббасова