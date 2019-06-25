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Карабахский конфликт 25.06.2019 12:00

Азербайджан привлек юрисконсульта для международной оценки незаконности добычи цветных металлов на оккупированных территориях в Карабахе

ЗАО «AzerGold» привлекло компанию «OMNI» в качестве юридического консультанта для международной правовой оценки незаконной добычи цветных металлов на оккупированных территориях Азербайджана – Нагорном Карабахе и прилегающих районах.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, AzerGold подписала с OMNI контракт на оказание соответствующих юридических услуг. Стоимость контракта составляет 195 тыс. 596,8 манатов ($115 тыс.).

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZERGOLD, ЮРИСКОНСУЛЬТ, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]