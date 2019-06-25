Азербайджанская Azmont İnvestments вложит более 900 млн евро в проект Portonovi Resort Montenegrо

Азербайджанская Azmont İnvestments вложит свыше 900 млн евро в проект строительства многоцелевого курорта Portonovi Resort Montenegrо в Черногории, заявил черногорский премьер-министр Душко Маркович.
«Это самый крупный проект, реализуемый в Черногории. Azmont İnvestments вложит в него свыше 900 млн евро», - сказал Маркович журналистам во вторник в Баку.
Ранее стоимость проекта оценивалась в 650 млн евро.
Как сообщалось ранее, первый этап многоцелевого курорта Portonovi Resort Montenegrо будет открыт в 2019 году - со сдачи в эксплуатацию апартаментов Portonovi Village и Marina Residence.
Portonovi занимает участок площадью в 26 гектаров, где расположено свыше 200 жилых домов и более 50 роскошных вилл. Часть квартир в домах планируется сдавать в аренду.
В Portonovi входят также Marina Residence, D-Marina Portonovi Marina, Village Residences и другие объекты. Marina Residence в Portonovi представляет собой элегантные апартаменты и виллы на набережной, спроектированные так чтобы отражать морскую среду в стиле sky villas. D-Marina Portonovi Marina – бухта, которая может вместить 238 яхт и супер яхт. Здесь будут оказываться различные услуги, в том числе, обеспечиваться беспошлинное снабжение топливом. В бухте также будут пограничная и таможенная службы, что позволит беспрепятственно входить и покидать страну.
На курорте предоставлен широкий выбор объектов недвижимости, начиная от роскошных домов, расположенных в центре средиземноморской деревни, до вилл с видом на ультрасовременную бухту.
Средняя стоимость квадратного метра жилья на курорте составит около 8 тыс. евро, минимальная стоимость – около 6 тыс. евро.
А.Мамедов, Б.Рустамбеков
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