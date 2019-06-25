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Бизнес и законодательство 25.06.2019 12:17

Азербайджанская Azmont İnvestments вложит более 900 млн евро в проект Portonovi Resort Montenegrо

Азербайджанская Azmont İnvestments вложит свыше 900 млн евро в проект строительства многоцелевого курорта Portonovi Resort Montenegrо в Черногории, заявил черногорский премьер-министр Душко Маркович.

«Это самый крупный проект, реализуемый в Черногории. Azmont İnvestments вложит в него свыше 900 млн евро», - сказал Маркович журналистам во вторник в Баку.

Ранее стоимость проекта оценивалась в 650 млн евро.

Как сообщалось ранее, первый этап многоцелевого курорта Portonovi Resort Montenegrо будет открыт в 2019 году - со сдачи в эксплуатацию апартаментов Portonovi Village и Marina Residence.

Portonovi занимает участок площадью в 26 гектаров, где расположено свыше 200 жилых домов и более 50 роскошных вилл. Часть квартир в домах планируется сдавать в аренду.

В Portonovi входят также Marina Residence, D-Marina Portonovi Marina, Village Residences и другие объекты. Marina Residence в Portonovi представляет собой элегантные апартаменты и виллы на набережной, спроектированные так чтобы отражать морскую среду в стиле sky villas. D-Marina Portonovi Marina – бухта, которая может вместить 238 яхт и супер яхт. Здесь будут оказываться различные услуги, в том числе, обеспечиваться беспошлинное снабжение топливом. В бухте также будут пограничная и таможенная службы, что позволит беспрепятственно входить и покидать страну.

На курорте предоставлен широкий выбор объектов недвижимости, начиная от роскошных домов, расположенных в центре средиземноморской деревни, до вилл с видом на ультрасовременную бухту.

Средняя стоимость квадратного метра жилья на курорте составит около 8 тыс. евро, минимальная стоимость – около 6 тыс. евро.

А.Мамедов, Б.Рустамбеков

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Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, ПРОЕКТ, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]