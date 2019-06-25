Орешкин о новых антииранских санкциях США: любые ограничения наносят вред всем

Любые санкционные ограничения негативны не только для тех, на кого распространяются санкции, но и для тех, кто их вводит, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Этот вопрос уже немножко за пределами экономической плоскости. Я думаю, здесь и МИД будет давать комментарии. Но главный посыл простой: любые санкции, любые ограничения - это то, что не приводит к позитивному результату", - сказал Орешкин на заседании "Валдайского клуба" в Москве, отвечая на просьбу прокомментировать новые санкции США в отношении Ирана.
"То, что нужно делать - это надо садиться за стол переговоров, если есть какие-то разногласия - их обсуждать, а не двигаться по пути санкционных ограничений, которые наносят вред всем", - заявил министр.
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