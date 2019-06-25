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СНГ 25.06.2019 12:23

Орешкин о новых антииранских санкциях США: любые ограничения наносят вред всем

Любые санкционные ограничения негативны не только для тех, на кого распространяются санкции, но и для тех, кто их вводит, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Этот вопрос уже немножко за пределами экономической плоскости. Я думаю, здесь и МИД будет давать комментарии. Но главный посыл простой: любые санкции, любые ограничения - это то, что не приводит к позитивному результату", - сказал Орешкин на заседании "Валдайского клуба" в Москве, отвечая на просьбу прокомментировать новые санкции США в отношении Ирана.

"То, что нужно делать - это надо садиться за стол переговоров, если есть какие-то разногласия - их обсуждать, а не двигаться по пути санкционных ограничений, которые наносят вред всем", - заявил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]