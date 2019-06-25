Потери Грузии от ввода запрета на прямые полеты российских туристов составят около $100 млн - исследование

Неправительственная организация "Международная прозрачность - Грузия" обнародовала статистические данные по туристическому рынку в Грузии, согласно которым потери государства и частного сектора от введенных Россией ограничений для российских туристов составят около $100 млн.

"Даже если допустить самый пессимистический сценарий, в 2019 году Грузию посетят 8,3 млн туристов из разных стран, что превышает показатель 2017 года. Что касается российских туристов, то более 70% туристов из России прибывают в Грузию наземным путем и лишь 29% предпочитают использовать воздушное сообщение", - говорится в исследовании НПО.

Представители частного гостиничного бизнеса Грузии заявили журналистам, что у них уже возникают проблемы с введенными ограничениями в отношении российских туристов.

Директор сети гостиниц в лечебном курорте города Цхалтубо Андро Джишкариани заявил журналистам, что на июнь-июль месяцы российскими туристами в санаториях Цхалтубо были забронированы 40-45% гостиничных мест, из которых на сегодняшний день аннулированы 90%.

"Согласно статистике с начала нынешнего года Грузию уже посетили 400 тысяч российских туристов, к концу года их число должно было составить - 1,4 миллиона, как и в прошлом году. Если не будут перекрыты сухопутные границы, Грузию все же посетят в этом году около миллиона российских туристов", - сказал Джишкариани.

По мнению руководителя Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалвы Алавердашвили, ограничения, введенные в отношении российских туристов не будут катастрофическими для Грузии.

"Мы уже договорились о назначении чартерных рейсов в Ташкент. Особенно активна Южная Корея и поток корейских туристов в Грузию ежедневно увеличивается. Мы активно работаем по привлечению туристов из стран Европы", - сказал Алавердашвили.

Накануне министр экономики Грузии Натия Турнава встретилась с представителями гостиничного бизнеса и заявила, что государство сделает для них все возможное, чтобы смягчить потери от сокращения потока российских туристов.

Вечером 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию. Правительству поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

На следующий день Минтранс РФ сообщил, что полёты грузинских авиакомпаний на территорию РФ будут приостановлены с 8 июля. Причиной была названа "необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

"Приостановка полётов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию", - заявили в Минтрансе.

Из РФ в Грузию летают "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа". В направлении России рейсы выполняют грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.