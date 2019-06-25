Новые санкции США направлены на срыв диалога с Ираном - Рябков

Новые санкции США преследуют цель срыва диалога с Ираном, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Санкции преследуют единственную цель - продолжают политику шантажа. Поэтому когда Трамп и его подчинённые говорят, что они заинтересованы в диалоге с Ираном, это обнуляется их же действиями. Никакой диалог под дулом пистолета невозможен", - сказал Рябков "Интерфаксу" во вторник.
Он добавил, что США "работают не на диалог, а на срыв диалога".
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи.
Он пояснил, что новые санкции не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой. Трамп также заявил, что Хаменеи несет ответственность за враждебное поведение Ирана.
Также США ввели санкции в отношении иранских военачальников, в том числе против командующих силами Корпуса стражей Исламской революции и командующих пятью округами ВМС Ирана.
Утром во вторник советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон открыт к переговорам с Тегераном, но тот должен войти в "открытую для него дверь" и начать их.
"Президент оставил открытой дверь для реальных переговоров... Все, что нужно сделать Ирану - это зайти в открытую дверь", - сказал Болтон на пресс-конференции в Иерусалиме.
США остаются готовыми к переговорам с Ираном, несмотря на то, что днем ранее Вашингтон ввел новые санкции в отношении Ирана, подчеркнул советник американского президента.
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