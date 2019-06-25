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Транспорт и связь 25.06.2019 12:29

Азербайджанские авиакомпании не изменят числа рейсов в грузинские города из-за закрытия с июля авиасообщения между РФ и Грузией - AZAL

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) не планирует увеличения числа полетов в грузинском направлении в связи с временным прекращением с 8 июля авиасообщения между Россией и Грузией, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы общества Паша Кесаманский.

«В настоящее время авиакомпании AZAL и Buta Airways, входящие в структуру ЗАО «AZAL», выполняют рейсы в шесть российских городов - Москву, Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Астрахань, Минеральные Воды и в два города Грузии - Тбилиси и Батуми. Эти авиакомпании уже запланировали свое расписание до конца летнего периода и на данный момент не планируют вносить в него корректировки», - сообщил Кесаманский.

Как сообщалось, 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию. Правительству поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

На следующий день Минтранс РФ сообщил, что полёты грузинских авиакомпаний на территорию РФ будут приостановлены с 8 июля. Причиной была названа "необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

"Приостановка полётов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию", - заявили в Минтрансе.

Из РФ в Грузию летают "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа". В направлении России рейсы выполняют грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.

Н.Аббасова

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Тэги: AZAL, РЕЙСЫ, ПЛАНЫ


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