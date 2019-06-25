Самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта Ниццы

Самолет авиакомпании Kuwait Airways вскоре после посадки врезался левым крылом в здание аэропорта столицы Лазурного берега Франции, никто из пассажиров не пострадал, сообщает портал 20minute.fr.
Инцидент произошел вечером в понедельник с лайнером Kuwair Airways Boeing 737-ER, прилетевшим из столицы Кувейта в Ниццу. Вскоре после приземления и начала рулежки к телескопическому трапу, левым крылом он врезался в арку моста, ведущего от здания аэропорта. Никто из пассажиров не пострадал, все они были благополучно эвакуированы из самолета.
Обратный рейс из Ниццы в Кувейт, который должен был выполнять лайнер, был отменен. Пассажиры размещены в гостиницах.
Представитель воздушной гавани заявил, что по предварительным данным причиной стала халатность пилотов, неверно оценивших расстояние от парковочного места самолета до арки моста. По его словам, будет проведено полное расследование инцидента. Авиакомпания обещает компенсировать весь ущерб.
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