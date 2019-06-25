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Регион 25.06.2019 12:33

Трамп и Эрдоган обсудят ситуацию вокруг поставок С-400 Турции "на полях" саммита G20 в Осаке - СМИ

Ситуация вокруг приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 будет обсуждаться на предстоящей встрече "на полях" саммита G20 в Осаке президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа, сообщили во вторник турецкие СМИ.

Саммит G20 пройдет 28-29 июня.

США активно выступают против покупки Турцией российских систем С-400, грозя Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей F-35 .

Руководство Турции неоднократно заявляло, что вопрос с приобретением у России С-400 закрыт и что Анкара не откажется от этих систем, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

Президент Турции также заявлял, что поставки ЗРС С-400 начнутся в первой половине июля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, США, С/400, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]