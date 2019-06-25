Ситуация вокруг приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 будет обсуждаться на предстоящей встрече "на полях" саммита G20 в Осаке президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа, сообщили во вторник турецкие СМИ.

Саммит G20 пройдет 28-29 июня.

США активно выступают против покупки Турцией российских систем С-400, грозя Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей F-35 .

Руководство Турции неоднократно заявляло, что вопрос с приобретением у России С-400 закрыт и что Анкара не откажется от этих систем, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

Президент Турции также заявлял, что поставки ЗРС С-400 начнутся в первой половине июля.