Золото подорожало до максимума за шесть лет - почти до $1440 за унцию

Золото продолжает дорожать на фоне растущей геополитической напряженности, поддерживающей спрос на наиболее надежные активы.
Стоимость драгметалла с немедленной поставкой в ходе торгов в Лондоне в понедельник повысилась на 1,4% - до $1439,21 за унцию. Это является максимальным уровнем с мая 2013 года.
Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи. Трамп пояснил, что новые санкции не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой. Американский президент также заявил, что Хаменеи несет ответственность за враждебное поведение Ирана.
В связи с этим представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что санкции США против верховного лидера Ирана означают закрытие дипломатического пути между Тегераном и Вашингтоном. Он отметил, что "правительство Трампа находится в процессе разрушения всех установленных международных механизмов для поддержания глобального мира и безопасности".
Между тем, серебро дешевеет на 0,3%, платина - на 0,2% и палладий - на 0,8%.
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