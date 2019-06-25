Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9396 RUR   0.0272 GBR   2.1676 TRY   0.2933

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.90 0.47 Brent 64.86 -0.34

Погода в Баку

  ночь день

Регион 25.06.2019 12:39

Парламент Грузии отказался рассматривать требование оппозиции об отставке главы МВД

Представители парламентского большинства на заседании парламента Грузии во вторник отказались рассматривать требование оппозиции об отставке министра внутренних дел страны Георгия Гахария.

Заседание парламента во вторник началось с протеста оппозиции. Оппозиционные депутаты потребовали изменить повестку и рассмотреть вопрос об отставке министра, а также об освобождении всех участников акции протеста, задержанных в Тбилиси в ночь на 21 июня.

Представители парламентского большинства отказались вносить изменения в пункты программы заседания, среди которых - избрание председателя законодательного органа.

Словесная перепалка в парламенте началась после заявления лидера фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе. Он сказал, что депутат от оппозиции Ника Мелия и лидер его партии "Единое национальное движение" Михаил Саакашвили, являются "главным злом для Грузии".

По утверждению Мдинарадзе, оппозиция намерена использовать протест граждан для смены власти в Грузии. Спор завершился попытками "разобраться на кулаках", но парламентариев разняли приставы.

Заседание парламента после технического перерыва продолжается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ОППОЗИЦИЯ, ТРЕБОВАНИЕ


Похожие новости


Парламент Грузии во вторник изберет своего спикера Лидер "Грузинской мечты" заявил о готовности провести парламентские выборы в 2020г Лидер большинства в парламенте Грузии Талаквадзе станет новым спикером Глава парламента Грузии 20-21 июня обсудит в Азербайджане вопросы двусторонней повестки Президент Грузии в среду выступит в парламенте страны Спикер парламента Азербайджана надеется на демонтаж памятника армянскому террористу в Грузии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]