Парламент Грузии отказался рассматривать требование оппозиции об отставке главы МВД

Представители парламентского большинства на заседании парламента Грузии во вторник отказались рассматривать требование оппозиции об отставке министра внутренних дел страны Георгия Гахария.
Заседание парламента во вторник началось с протеста оппозиции. Оппозиционные депутаты потребовали изменить повестку и рассмотреть вопрос об отставке министра, а также об освобождении всех участников акции протеста, задержанных в Тбилиси в ночь на 21 июня.
Представители парламентского большинства отказались вносить изменения в пункты программы заседания, среди которых - избрание председателя законодательного органа.
Словесная перепалка в парламенте началась после заявления лидера фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе. Он сказал, что депутат от оппозиции Ника Мелия и лидер его партии "Единое национальное движение" Михаил Саакашвили, являются "главным злом для Грузии".
По утверждению Мдинарадзе, оппозиция намерена использовать протест граждан для смены власти в Грузии. Спор завершился попытками "разобраться на кулаках", но парламентариев разняли приставы.
Заседание парламента после технического перерыва продолжается.
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