Отельеры Грузии предложили пустить для россиян шатлы из Баку

Глава ассоциации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил запустить бесплатные автобусы-шатлы из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона, на которых российские туристы смогут добраться до грузинских курортов и городов.

"Одна из наших главных задач - облегчить доступ в страну зарубежных туристов, особенно в регион Черного моря, который оказался сейчас в особенно сложной ситуации. Мы предлагаем ввести бесплатные шатлы из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона, которые легко доставят в Грузию российских туристов", - сказал Алавердашвили, выступая в эфире грузинского "Первого" телеканала в понедельник вечером.

Он подчеркнул, что к обсуждению идеи будут подключены министерство экономики и министерство иностранных дел Грузии.

Алавердашвили также заметил, что очень многие его коллеги получают сообщения от российских туристов, которые не хотят отменять отдых и просят помочь им найти способ добраться в страну.

По его словам, второе предложение отельеров включает запуск дополнительных чартерных рейсов из стран Балтии, Украины, Казахстана - то есть, из стран, откуда потенциально могут вырасти турпотоки.

Расстояние от Еревана до Тбилиси составляет 275 км, от Баку до Тбилиси - 570 км, от Трабзона до Батуми - 205 км.

В 2018 году Грузию посетили 1,4 млн российских граждан, их доля в общем иностранном въездном потоке в страну превышает 20%.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии из соображений безопасности. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию. На следующий день Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ также будут приостановлены с 8 июля.