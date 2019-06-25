Отельеры Грузии предложили пустить для россиян шатлы из Баку

Глава ассоциации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил запустить бесплатные автобусы-шатлы из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона, на которых российские туристы смогут добраться до грузинских курортов и городов.
"Одна из наших главных задач - облегчить доступ в страну зарубежных туристов, особенно в регион Черного моря, который оказался сейчас в особенно сложной ситуации. Мы предлагаем ввести бесплатные шатлы из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона, которые легко доставят в Грузию российских туристов", - сказал Алавердашвили, выступая в эфире грузинского "Первого" телеканала в понедельник вечером.
Он подчеркнул, что к обсуждению идеи будут подключены министерство экономики и министерство иностранных дел Грузии.
Алавердашвили также заметил, что очень многие его коллеги получают сообщения от российских туристов, которые не хотят отменять отдых и просят помочь им найти способ добраться в страну.
По его словам, второе предложение отельеров включает запуск дополнительных чартерных рейсов из стран Балтии, Украины, Казахстана - то есть, из стран, откуда потенциально могут вырасти турпотоки.
Расстояние от Еревана до Тбилиси составляет 275 км, от Баку до Тбилиси - 570 км, от Трабзона до Батуми - 205 км.
В 2018 году Грузию посетили 1,4 млн российских граждан, их доля в общем иностранном въездном потоке в страну превышает 20%.
21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии из соображений безопасности. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию. На следующий день Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ также будут приостановлены с 8 июля.
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов
Азербайджан привлек юрисконсульта для международной оценки незаконности добычи цветных металлов на оккупированных территориях в Карабахе
Число международных авиапассажиров в Китае в мае выросло на 18,7%
Белоруссия надеется возобновить экспорт нефти собственной добычи по "Дружбе" в конце июня - Белнефтехим
Золото подорожало до максимума за шесть лет - почти до $1440 за унцию
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
Новые санкции США направлены на срыв диалога с Ираном - Рябков
Поставки С-400 в Турцию начнутся в июле, подтвердил Эрдоган
Потери Грузии от ввода запрета на прямые полеты российских туристов составят около $100 млн - исследование
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку в конце сентября состоится презентация сайта «Мультикультуральный Азербайджан»
Ежедневные платежи стали ближе с AtaNet
Коллектив банка ВТБ (Азербайджан) провел акцию по сдаче крови
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви