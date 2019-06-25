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Туризм 25.06.2019 12:58

Отельеры Грузии предложили пустить для россиян шатлы из Баку

Глава ассоциации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил запустить бесплатные автобусы-шатлы из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона, на которых российские туристы смогут добраться до грузинских курортов и городов.

"Одна из наших главных задач - облегчить доступ в страну зарубежных туристов, особенно в регион Черного моря, который оказался сейчас в особенно сложной ситуации. Мы предлагаем ввести бесплатные шатлы из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона, которые легко доставят в Грузию российских туристов", - сказал Алавердашвили, выступая в эфире грузинского "Первого" телеканала в понедельник вечером.

Он подчеркнул, что к обсуждению идеи будут подключены министерство экономики и министерство иностранных дел Грузии.

Алавердашвили также заметил, что очень многие его коллеги получают сообщения от российских туристов, которые не хотят отменять отдых и просят помочь им найти способ добраться в страну.

По его словам, второе предложение отельеров включает запуск дополнительных чартерных рейсов из стран Балтии, Украины, Казахстана - то есть, из стран, откуда потенциально могут вырасти турпотоки.

Расстояние от Еревана до Тбилиси составляет 275 км, от Баку до Тбилиси - 570 км, от Трабзона до Батуми - 205 км.

В 2018 году Грузию посетили 1,4 млн российских граждан, их доля в общем иностранном въездном потоке в страну превышает 20%.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии из соображений безопасности. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию. На следующий день Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ также будут приостановлены с 8 июля.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРИЗМ, ШАТЛЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]