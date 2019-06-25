Белоруссия планирует в ближайшее время возобновить приостановленный в конце апреля из-за загрязнения хлоридами нефтепровода "Дружба" экспорт нефти собственной добычи, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
"На конец июня запланирована прокачка по нефтепроводу "Дружба" первой после приостановки партии нефти собственной добычи. Пока это будет небольшая партия", - сказал представитель пресс-службы.
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