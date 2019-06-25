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ТЭК 25.06.2019 13:01

Белоруссия надеется возобновить экспорт нефти собственной добычи по "Дружбе" в конце июня - Белнефтехим

Белоруссия планирует в ближайшее время возобновить приостановленный в конце апреля из-за загрязнения хлоридами нефтепровода "Дружба" экспорт нефти собственной добычи, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"На конец июня запланирована прокачка по нефтепроводу "Дружба" первой после приостановки партии нефти собственной добычи. Пока это будет небольшая партия", - сказал представитель пресс-службы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]