Белоруссия планирует в ближайшее время возобновить приостановленный в конце апреля из-за загрязнения хлоридами нефтепровода "Дружба" экспорт нефти собственной добычи, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"На конец июня запланирована прокачка по нефтепроводу "Дружба" первой после приостановки партии нефти собственной добычи. Пока это будет небольшая партия", - сказал представитель пресс-службы.