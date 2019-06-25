Переговоры Болтона, Патрушева и Бен-Шаббата в Иерусалиме продолжались около 2,5 часов

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат завершили трехсторонние переговоры по Сирии.

Беседа высокопоставленных представителей трех стран продлилась почти два с половиной часа.

Встреча состоялась в иерусалимском отеле "Ориент".