Поставки С-400 в Турцию начнутся в июле, подтвердил Эрдоган

Турция начнет принимать российские системы ПВО С-400 в следующем месяце, сообщил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Поставки ЗРС С-400 в Турцию начнутся в июле", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Вопрос покупки С-400 - суверенное право Турции, и страна не намерена отступаться от этого решения, подчеркнул Эрдоган.

"С-400 - это вопрос суверенитета, и мы не будет отступаться", - сказал Эрдоган.

Как сообщалось, Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

США активно выступают против покупки Турцией российских систем С-400, грозя Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей F-35 .

Руководство Турции неоднократно заявляло, что вопрос с приобретением у России С-400 закрыт и что Анкара не откажется от этих систем, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

Президент Турции ранее также заявлял, что поставки ЗРС С-400 начнутся в первой половине июля.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.