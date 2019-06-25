Число международных авиапассажиров в Китае в мае выросло на 18,7%

Количество пассажиров на международных рейсах в Китае в мае подскочило на 18,7% и превысило 6 млн человек, свидетельствуют данные Главного управления гражданской авиации страны.
Общее число авиапутешественников, включая внутренние перелеты, выросло на 8,7% и достигло 54,5 млн человек. В апреле темпы повышения данного показателя составляли 4,6%.
В январе-мае авиакомпании обслужили 268 млн пассажиров, что на 8,5% больше их количества за аналогичный период прошлого года. В том числе число международных пассажиров взлетело на 16,5% - до 30,2 млн человек.
Аналитики полагают, что значительный рост международных перелетов связан с быстро растущим рынком выездного туризма, отмечает агентство "Синьхуа".
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