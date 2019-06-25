FedEx подала иск к Минторгу США из-за ограничений в отношении Huawei

Американская служба доставки FedEx Corp. подала в США судебный иск после неудачи с доставкой отправлений для Huawei Technologies Co., выступая против требований правительства США обеспечивать соблюдение ограничений в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования.
В иске, поданном в Федеральный суд округа Колумбия, говорится, что последние ограничения министерства торговли США по сути вынуждают FedEx контролировать миллионы посылок, которые она ежедневно доставляет, для того, чтобы не допустить экспорт запрещенных предметов Huawei.
"FedEx - транспортная компания, а не правоохранительный орган", - отмечается в пресс-релизе компании.
Представитель Минторга США сообщил, что пока не рассматривал жалобу FedEx, но ведомство намерено защищать свою позицию в деле обеспечения национальной безопасности, пишет газета The Wall Street Journal.
В прошлом месяце FedEx принесла публичные извинения за ошибку с доставкой отправлений, предназначавшихся Huawei.
Китайская компания сообщила, что FedEx отправила посылки из Японии в США вместо офиса Huawei в КНР.
FedEx выразила готовность полностью сотрудничать с любыми регуляторами, которые будут расследовать ситуацию. "Наши отношения с Huawei и всеми другими китайскими клиентами важны для нас", - заявила компания.
Huawei находится в центре торгового конфликта США и Китая, в мае Вашингтон внес ее в список компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий.
Посол Польши завершил дипмиссию в Азербайджане
Президент Алиев отмечает важность сохранения общественно-политической стабильности в Азербайджане
Министр обороны Азербайджана призвал военных усилить бдительность в зоне карабахского конфликта
Азербайджан и Швейцария на заседании МПК в Берне обсудят расширение экономсотрудничества
Совет ЕС определил приоритеты Энергосоюза до 2030 г. с учетом климатических целей
Обязательный аудит в Азербайджане в 2018г прошли лишь около 7% хозяйствующих субъектов
Первый вице-премьер Азербайджана приняла участие в поминках видного ученого
Спрос на перелеты из России в Азербайджан в июле вырос на четверть – Aviasales
Отельеры Грузии предложили пустить для россиян шатлы из Баку
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-летию освобождения Европы от фашизма
Выгодные роуминг-пакеты от Nar для тех, кто отдыхает заграницей
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви