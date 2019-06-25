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FedEx подала иск к Минторгу США из-за ограничений в отношении Huawei

Американская служба доставки FedEx Corp. подала в США судебный иск после неудачи с доставкой отправлений для Huawei Technologies Co., выступая против требований правительства США обеспечивать соблюдение ограничений в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования.

В иске, поданном в Федеральный суд округа Колумбия, говорится, что последние ограничения министерства торговли США по сути вынуждают FedEx контролировать миллионы посылок, которые она ежедневно доставляет, для того, чтобы не допустить экспорт запрещенных предметов Huawei.

"FedEx - транспортная компания, а не правоохранительный орган", - отмечается в пресс-релизе компании.

Представитель Минторга США сообщил, что пока не рассматривал жалобу FedEx, но ведомство намерено защищать свою позицию в деле обеспечения национальной безопасности, пишет газета The Wall Street Journal.

В прошлом месяце FedEx принесла публичные извинения за ошибку с доставкой отправлений, предназначавшихся Huawei.

Китайская компания сообщила, что FedEx отправила посылки из Японии в США вместо офиса Huawei в КНР.

FedEx выразила готовность полностью сотрудничать с любыми регуляторами, которые будут расследовать ситуацию. "Наши отношения с Huawei и всеми другими китайскими клиентами важны для нас", - заявила компания.

Huawei находится в центре торгового конфликта США и Китая, в мае Вашингтон внес ее в список компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

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Тэги: США, FEDEX, ИСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]