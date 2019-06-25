Конкуренты Google готовы помогать властям США, готовящим антимонопольную проверку практик компании

Власти США готовят антимонопольную проверку в отношении Google, и конкуренты компании в различных сферах - от туристического направления до онлайн-шопинга - намерены помочь им в этом, пишет The Wall Street Journal.

Конкуренты Google активно собирают необходимые документы в расчете на встречи с представителями Минюста, сообщают источники газеты.

Многие из этих компаний давно жалуются на то, что Google и другие технологические гиганты, злоупотребляют своим положением на рынке. В Европе их жалобы были услышаны: в марте Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства в сфере рекламы. Американская компания выплатила штраф, однако подала апелляцию в суд, в надежде отменить решение Еврокомиссии.

Регуляторы США также намерены проверить, не нарушает ли Google антимонопольное законодательство. Ранее в этом месяце WSJ писала, что Минюст и Федеральная торговая комиссия США (FTC) готовят собственные проверки практик Google.

Антимонопольные расследования в отношении Google могут занять годы, отмечают эксперты.

Среди постоянных критиков Google - сервисы TripAdvisor Inc. и Yelp Inc., которые обвиняют компанию в том, что она несправедливо продвигает свой контент в поисковых запросах.

Oracle Corp., консультировавшая представителей антимонопольного ведомства ЕС по вопросу о том, каким образом Google применяет пользовательские данные для таргетированной рекламы, вошла в число компаний, обвинивших производителя операционной системы Android в злоупотреблении доминирующим положением на рынке ОС для мобильных устройств. Google в прошлом году была оштрафована Еврокомиссией на 4,3 млрд евро в рамках этого дела.

News Corp., владеющая рядом новостных изданий, включая The Wall Street Journal, обвиняет Google в том, что получаемая ею рекламная выручка идет мимо создателей контента.

Все эти компании уже дали понять, что приветствуют расследование в отношении Google и рассчитывают на встречи с представителями Минюста в рамках подготовки антимонопольной проверки.

По словам источников WSJ, многие компании, не выступавшие с открытой критикой Google, готовы предоставить американским регуляторам необходимые документы, касающиеся практик, которые они считают неконкурентными.

Помимо сбора информации среди американских компаний, власти США намерены добывать факты и за рубежом. В ходе проверки деловых практик Google, проводившейся в 2012 году FTC, американские и европейские регуляторы делились между собой документами, а также собственными заключениями относительно выявленных фактов, свидетельствует внутренний отчет FTC.

Европейские регуляторы уже дали понять, что готовы сотрудничать с американскими коллегами в антимонопольном расследовании, отмечают источники газеты.