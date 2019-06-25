В парламент Украины за месяц до выборов проходят пять партий - опрос

В Верховную Раду Украины проходят пять политических партий, свидетельствуют результаты общенационального опроса населения, проведенного с 13 по 21 июня Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг".
Согласно обнародованным во вторник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" результатам социсследования, партия "Слуга народа" имеет поддержку 45,3% респондентов среди тех, кто определился со своим выбором и будет принимать участие в голосовании на парламентских выборах (или 35,1% среди всех опрошенных).
За "Оппозиционную платформу за жизнь" готовы проголосовать 12,1% опрошенных (или 9,3% среди всех респондентов), за ВО "Батькивщина" - 8,8% (или 6,8%), за "Европейскую солидарность", - 8,4% (или 6,5%), партию "Голос" - 6,8% респондентов (или 5,3% респондентов).
При этом к 5-процентному проходному барьеру приближаются партия "Гражданская позиция", за которую готовы отдать свои голоса 4,5% респондентов из тех, кто определился со своим выбором и будет принимать участие в голосовании (или 3,5% среди всех опрошенных), а также партия "Сила и честь" с поддержкой в 4,4% (или 3,4% среди всех опрошенных).
Кроме того, за Радикальную партию готовы отдать свои голоса 3% тех, кто намерен голосовать, и определился с выбором (или 2,3% от всех опрошенных), ВО "Свобода" - 1,7% (или 1,3%), "Украинскую стратегию" - 1,2% (или 0,9%), партии "Объединение "Самопомич" и "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" набирают по 0,9% (или по 0,7% от всех респондентов), остальные партии имеют поддержку в пол процента или меньше.
Вместе с тем затруднились с ответом 12,9% респондентов (или 13% из всех опрошенных).
Согласно результатам исследования, задекларировали готовность принять участие в голосовании на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля 2019г 78,5% имеющих право голоса граждан Украины респондентов.
При этом с учетом понижающего коэффициента, введенного социологами на основе ответов на участие в выборах президента в 1,19 и понижающего коэффициента в условиях пребывания не по месту регистрации в 1,1, прогнозируемый уровень участия в голосовании на внеочередных выборах в Верховную Раду составляет 50-60% имеющих право голоса граждан Украины (а средняя оценка социологов - 55%).
Общенациональный опрос населения проводился Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг" методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Полевой этап опроса проводился с 13 по 19 июня 2019г. Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и региону; объем выборочной совокупности: 3000 респондентов, стандартное отклонение +/- 1,8%; уровень кооперации респондентов волна 51%
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