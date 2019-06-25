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Регион 25.06.2019 16:19

Лавров обвиняет США в попытках не допустить нормализации отношений РФ и Грузии

США пытаются не допустить нормализации отношений между Россией и Грузией, которая наблюдалась в последние годы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас есть опасения, что и в этом случае наши американские коллеги пытаются делать все, чтобы не допустить нормализации отношений между Россией и Грузией, а эта нормализация наблюдалась в последние годы со всей очевидностью",- сказал Лавров журналистам во вторник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ГРУЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]