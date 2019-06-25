Лавров обвиняет США в попытках не допустить нормализации отношений РФ и Грузии

США пытаются не допустить нормализации отношений между Россией и Грузией, которая наблюдалась в последние годы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас есть опасения, что и в этом случае наши американские коллеги пытаются делать все, чтобы не допустить нормализации отношений между Россией и Грузией, а эта нормализация наблюдалась в последние годы со всей очевидностью",- сказал Лавров журналистам во вторник.