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Дальнее зарубежье 25.06.2019 16:47

Патрушев на встрече в Иерусалиме призвал не превращать Сирию в арену геополитического противостояния

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что на встрече с коллегами из Израиля и США призвал снизить ирано-израильскую напряженность и не допустить превращения Сирии в арену геополитического противостояния.

"Отметили важность поступательного снижения напряженности в ирано-израильских отношениях путем осуществления взаимных встречных шагов. Акцентировали, что Сирия не должна превращаться в арену геополитического противостояния", - сказал Патрушев.

Он выступил перед журналистами во вторник по итогам первых консультаций в трехстороннем формате с советником президента США Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

Открывая иерусалимскую встречу, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил о "сотнях" операций против военного присутствия Ирана в Сирии и угрожал продолжить противодействовать враждебной активности у северных границ страны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]