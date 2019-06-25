Патрушев на встрече в Иерусалиме призвал не превращать Сирию в арену геополитического противостояния

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что на встрече с коллегами из Израиля и США призвал снизить ирано-израильскую напряженность и не допустить превращения Сирии в арену геополитического противостояния.
"Отметили важность поступательного снижения напряженности в ирано-израильских отношениях путем осуществления взаимных встречных шагов. Акцентировали, что Сирия не должна превращаться в арену геополитического противостояния", - сказал Патрушев.
Он выступил перед журналистами во вторник по итогам первых консультаций в трехстороннем формате с советником президента США Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.
Открывая иерусалимскую встречу, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил о "сотнях" операций против военного присутствия Ирана в Сирии и угрожал продолжить противодействовать враждебной активности у северных границ страны.
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