Патрушев на встрече в Иерусалиме призвал не превращать Сирию в арену геополитического противостояния

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что на встрече с коллегами из Израиля и США призвал снизить ирано-израильскую напряженность и не допустить превращения Сирии в арену геополитического противостояния.

"Отметили важность поступательного снижения напряженности в ирано-израильских отношениях путем осуществления взаимных встречных шагов. Акцентировали, что Сирия не должна превращаться в арену геополитического противостояния", - сказал Патрушев.

Он выступил перед журналистами во вторник по итогам первых консультаций в трехстороннем формате с советником президента США Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

Открывая иерусалимскую встречу, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил о "сотнях" операций против военного присутствия Ирана в Сирии и угрожал продолжить противодействовать враждебной активности у северных границ страны.