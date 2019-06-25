Парламент Грузии во вторник на пленарном заседании большинством голосов избрал на пост председателя законодательного органа лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе.
Перед голосованием Талаквадзе заявил, что в грузинском парламенте не будет места ни одному российскому депутату до восстановления территориальной целостности Грузии.
"Обещаю, что, пока продолжается оккупация нашей страны, нет места в грузинском парламенте ни одному депутату российской Думы. Пока продолжается оккупации не будет ни одного компромисса за счет наших национальных интересов", - заявил он во вторник в начале процедуры избрания нового председателя законодательного органа.
Талаквадзе отметил, что в случае его избрания спикером, сделает все возможное для начала конструктивного диалога с оппозицией.
"Курс Грузии на интеграцию в Евросоюз и НАТО будет продолжен", - заявил Талаквадзе.
Перед началом процедуры избрания председателя законодательного органа представители парламентской оппозиции покинули зал заседаний. Ранее во вторник представители парламентского большинства отказали оппозиционным депутатам во внесении в повестку вопроса об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахария.
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