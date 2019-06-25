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Регион 25.06.2019 14:42

Талаквадзе от "Грузинской мечты" избран спикером парламента Грузии

Парламент Грузии во вторник на пленарном заседании большинством голосов избрал на пост председателя законодательного органа лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе.

Перед голосованием Талаквадзе заявил, что в грузинском парламенте не будет места ни одному российскому депутату до восстановления территориальной целостности Грузии.

"Обещаю, что, пока продолжается оккупация нашей страны, нет места в грузинском парламенте ни одному депутату российской Думы. Пока продолжается оккупации не будет ни одного компромисса за счет наших национальных интересов", - заявил он во вторник в начале процедуры избрания нового председателя законодательного органа.

Талаквадзе отметил, что в случае его избрания спикером, сделает все возможное для начала конструктивного диалога с оппозицией.

"Курс Грузии на интеграцию в Евросоюз и НАТО будет продолжен", - заявил Талаквадзе.

Перед началом процедуры избрания председателя законодательного органа представители парламентской оппозиции покинули зал заседаний. Ранее во вторник представители парламентского большинства отказали оппозиционным депутатам во внесении в повестку вопроса об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахария.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, СПИКЕР, ИЗБРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]