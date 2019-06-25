Нетаньяху рассчитывает, что Трамп и Путин обсудят вывод иностранных сил из Сирии - Bloomberg

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает, что президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят тему вывода иностранных сил из Сирии.

"Трамп и Путин обсудят вывод иностранных войск из Сирии", - цитирует агентство Bloomberg слова Нетаньяху.

Ранее во вторник советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Трамп ожидает встречи с Путиным на саммите G20 в Осаке.

Во вторник в Иерусалиме состоялись переговоры Болтона, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата по Сирии.