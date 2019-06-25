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Дальнее зарубежье 25.06.2019 17:02

Нетаньяху рассчитывает, что Трамп и Путин обсудят вывод иностранных сил из Сирии - Bloomberg

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает, что президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят тему вывода иностранных сил из Сирии.

"Трамп и Путин обсудят вывод иностранных войск из Сирии", - цитирует агентство Bloomberg слова Нетаньяху.

Ранее во вторник советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Трамп ожидает встречи с Путиным на саммите G20 в Осаке.

Во вторник в Иерусалиме состоялись переговоры Болтона, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата по Сирии.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТРАМП, ПУТИН, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]