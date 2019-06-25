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Карабахский конфликт 25.06.2019 14:45

Министр обороны Азербайджана призвал военных усилить бдительность в зоне карабахского конфликта

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов подчеркивает важность обеспечения строгого контроля над оперативной обстановкой в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

«На служебном совещании в Центральном командном пункте Гасанов поставил должностным лицам задачи: уделить особое внимание вопросам осуществления строгого контроля над оперативной обстановкой на линии соприкосновения войск, повышение бдительности, обеспечение безопасности личного состава», - говорится в сообщении Минобороны.

Служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров воинских объединений приурочено ко Дню Вооруженных сил Азербайджана – 26 июня.

Р.Бабаев

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Тэги: ОБОРОНА, МИНИСТР, ПОРУЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]