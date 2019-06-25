Министр обороны Азербайджана призвал военных усилить бдительность в зоне карабахского конфликта

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов подчеркивает важность обеспечения строгого контроля над оперативной обстановкой в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

«На служебном совещании в Центральном командном пункте Гасанов поставил должностным лицам задачи: уделить особое внимание вопросам осуществления строгого контроля над оперативной обстановкой на линии соприкосновения войск, повышение бдительности, обеспечение безопасности личного состава», - говорится в сообщении Минобороны.

Служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров воинских объединений приурочено ко Дню Вооруженных сил Азербайджана – 26 июня.

Р.Бабаев