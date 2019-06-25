Грузинский лари упал на фоне проблем с туризмом

В торговой системе Bloomberg во вторник курс грузинского лари по отношению к доллару США установил новый исторический антирекорд, обесценившись сразу на 1,1% - до 2,8250 лари/$1, сообщают грузинские СМИ, связывая это с возникшей в экономике страны сложной ситуацией из-за проблем в туристическом секторе, спровоцированных решением властей РФ о прекращении с 8 июля авиасообщения с Грузией.

Как сообщают СМИ, новый официальный курс лари к американскому к доллару, который на 25 июня составляет 2,7945 лари/$1, Национальный банк Грузии, устанавливающий его на основании торгов в системе Bloomberg, зафиксирует после 17:00 часов (по местному времени). Однако уже сейчас как в пунктах обмена валюты, так и в коммерческих банках страны курсы купли-продажи превышают 2,8250 лари/$1.

Грузинская национальная валюта была введена в обращение 2 октября 1995 года с курсом 1,3 лари/$1. На 1 января 2019 года курс лари составлял 2,6727 лари/$1.

В Нацбанке Грузии пока не комментируют очередной исторический минимум курса лари к доллару, который начал падать с 20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки.

Они были вызваны приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента страны, и Гаврилов занял место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

В России происшедшее было расценено в резко негативном ключе. Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

Решение было принято "в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий". Правительству РФ поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа. МИД РФ рекомендовал российским гражданам "в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию".