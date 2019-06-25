США контактировали с Турцией по С-400, но своей позиции не поменяли - постпред США при НАТО

США на разных уровнях обсуждали с Турцией вопрос размещения российских систем ПВО С-400, однако так и не поменяли свою позицию по этому вопросу, заявила во вторник постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон.
"Да, мы достаточно много об этом говорили (с турецким руководством - ИФ) на многих уровнях. Позиция США тверда: нельзя иметь российскую систему ПВО, такую как С-400, вблизи от того места, где мы чиним, и строим, и содержим F-35", - сказала Хатчинсон, отвечая на вопрос "Интерфакса" на видеоконференции.
Хатчинсон выразила надежду, что президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита G20 найдут решение кризиса, сложившегося из-за С-400.
"Я надеюсь на этой. И моя надежда тверда, так как мы все ближе к тому моменту, когда, по их словам, они (Турция - ИФ) импортируют российские оборонные системы прямо в центр нашего альянса", - сказала она.
Она отметила, что США неоднократно предупреждали Турцию о возможных последствиях покупки С-400, и хотели бы, чтобы Анкара отказалась от российских систем ПВО.
"Мы неоднократно говорили, что будут нехорошие последствие для Турции, нехорошие для США. Но они будут необходимы", - сказала Хатчинсон.
США активно выступают против покупки Турцией российских систем С-400, грозя Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей F-35 .
Руководство Турции неоднократно заявляло, что вопрос с приобретением у России С-400 закрыт и что Анкара не откажется от этих систем, несмотря на угрозы санкций со стороны США.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что поставки ЗРС С-400 начнутся в первой половине июля.
ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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