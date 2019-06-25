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СНГ 25.06.2019 17:33

Глава МИД ФРГ приветствует решение ПАСЕ, открывающее путь к возвращению России в ассамблею

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что приветствует решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по России.

"Россия относится к Совету Европы со всеми правами и обязанностями. Я рад, что Парламентская ассамблея совета Европы теперь нашла путь для компромисса по российскому участию. Это хорошая новость и для российского гражданского общества", - говорится в заявлении Мааса, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию. За резолюцию проголосовали 118 делегатов, против - 62, воздержались 10. Резолюция вносит поправки в Регламент ассамблеи и закрывает возможность ассамблеи лишать любую делегацию права голоса. Россия ранее заявила, что вернется в ПАСЕ, только если будут гарантированы права всех делегаций на право голосовать, выступать и быть представленными в органах ассамблеи.

Российская делегация пять лет не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части полномочий из-за событий на востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией. В 2018 году РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что может привести к ее исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивала на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, ПАСЕ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]