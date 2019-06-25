Спрос на перелеты из России в Азербайджан в июле вырос на четверть – Aviasales

Спрос на авиабилеты из России в Азербайджан в июле вырос на четверть, цены на них подорожали на 6%, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор сервиса Aviasales Янис Дзенис.
«Спрос на авиабилеты из России за границу в июле вырос на 20% по сравнению с июнем. При этом, в июле значительно вырос спрос на перелеты в Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Азербайджан и Болгарию. Июльский спрос на авиабилеты в Баку и Бургас вырос на четверть. При этом цены на перелет в Баку увеличились на 6%, до 13,2 тыс. рублей, а в Бургас – снизились на 5%, до 18,1 тыс.», - заметил Дзенис.
По его словам, лидером стал город Алматы, куда продажи авиабилетов увеличились на 62% при том, что стоимость авиабилетов снизилась лишь на 2% — до 17 тыс. рублей.
Он добавил, что в 1,5 раза чаще россияне стали покупать билеты в Ташкент (средний чек – 14,6 тыс. рублей) и в Минск (8,7 тыс.).
"В июле на 15-17% выросло количество бронирований авиабилетов в Прагу, Милан, Тиват и Барселону по сравнению с июнем. При этом билеты подешевели только в Тиват — на 3% до 17,9 тыс. рублей. В Прагу билеты подорожали на 3% до 13,8 тыс., в Барселону — на 8% до 20,7 тыс., в Милан — на 10% до 15 тыс. рублей", — сказал он.
По словам Дзениса, россияне также на 10% активнее стали интересоваться поездками в Ларнаку — за месяц билеты на Кипр подешевели на 7% до 18,2 тыс. рублей.
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