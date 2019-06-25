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Бизнес и законодательство 25.06.2019 14:56

Азербайджан планирует расширить льготы для инвесторов

Азербайджан может увеличить срок действия льгот для инвесторов, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник в правительстве.

«К нам поступили предложения о том, чтобы расширить льготный период для инвесторов. На сегодняшний день данный срок составляет 7 лет. В правительстве подготовили предложение о том, чтобы эти 7 лет начинались не с момента регистрации предпринимателя, а с начала деятельности предприятия. На момент строительства объекта мы хотим применять своеобразный грейс-период», - отметил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время данное предложение пока находится на стадии обсуждения и "окончательное решение еще не принято".

Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев 18 января 2016 года подписал указ о дополнительных мерах по поощрению инвестиций. В частности, утвердил порядок выдачи документа о поощрении инвестиций. Документ, который выдает предпринимателям министерство экономики, позволяет воспользоваться льготами, предусмотренными в Налоговом кодексе и законе «О таможенном тарифе».

В частности, наличие ДПИ освобождает предпринимателей от уплаты земельного налога, предоставляет льготы в размере 50% при уплате подоходного налога и налога с прибыли и полностью освобождает от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок на 7 лет.

Кроме того, согласно законодательству резиденты промышленных парков также на 7 лет освобождены от НДС и уплаты таможенных пошлин.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНВЕСТИЦИИ, ЛЬГОТЫ, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]