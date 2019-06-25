Болтон надеется, что санкции вернут Иран к столу переговоров

Санкции и давление помогут вернуть Иран к переговорам с Вашингтоном, заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщают западные СМИ.

"Я думаю, что именно санкции совместно с другим давлением приведут Иран к столу переговоров", - заявил Болтон после встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

Также Болтон заявил, что угроза того, что Иран может получить ядерное оружие, остается "очень реальной", сообщает газета "Джерузалем пост".

Также он рассказал, что США рассматривают все варианты ответных действий на случай, если Иран превысит лимит на уровень обогащения урана.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи.

Он пояснил, что новые санкции не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой. Трамп также заявил, что Хаменеи несет ответственность за враждебное поведение Ирана.

Также США ввели санкции в отношении иранских военачальников, в том числе против командующих силами Корпуса стражей Исламской революции и командующих пятью округами ВМС Ирана.