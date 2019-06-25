Расследование должно определить степень превышения силы полицейскими при разгоне демонстрантов в Тбилиси - пресс-секретарь президента Грузии

Сотрудники полиции в Тбилиси в ночь на 21 июня, когда митингующие попытались прорваться в здание грузинского парламента, сделали все необходимое для пресечения беспорядков, а было ли с их стороны превышение силы, должно установить следствие, заявила во вторник пресс-секретарь президента Грузии Хатия Моисцрапишвили.

"Сотрудники правоохранительных органов действовали так, как должны были действовать. Если во время этих действий имело место превышение силы, это тема расследования", - сказала Моисцрапишвили, комментируя позицию Саломе Зурабишвили.

По ее словам, если в ходе расследования будет выявлено совершение преступления со стороны сотрудников полиции, тогда тот, "кто превысил силу, должен быть наказан".

"Президент Грузии считает, что общественность должна получить ответы на все вопросы. Для этого очень важно, чтобы было проведено быстрое и эффективное расследование", - отметила Моисцрапишвили.

Отвечая на вопрос журналистов о том, должен ли глава МВД Грузии Георгий Гахария понести ответственность, в случае выявления фактов превышения силы со стороны полицейских во время разгона, Моисцрапишвили вновь заявила, что это должно подтвердить.

В ходе разгона митинга в Тбилиси в ночь на 21 июня пострадало 240 человек, включая 80 сотрудников правоохранительных органов. В МВД заявляют, что полиция в ту ночь находилась в состоянии обороны и была вынуждена применить против участников акции специальные средства. Между тем, участники акции и представители грузинских оппозиционных партий считают, что полиция превысила силу и использование резиновых пуль, способных причинить серьезные увечья и привести к смерти, было не пропорциональным ответом. При этом в Тбилиси в этой связи не прекращаются акции протеста с требованием отставки главы МВД.