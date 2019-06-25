Saudi Aramco сможет продолжить поставки нефти при проблемах в Ормузском проливе

Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) имеет достаточный опыт и располагает необходимой инфраструктурой, чтобы обеспечить поставки нефти на мировой рынок в случае возникновения проблем с проходом танкеров через Ормузский пролив, сообщил глава Saudi Aramco Амин Нассер.

"Мы наращиваем нашу готовность, - заявил он в интервью агентству Bloomberg. - Мы можем поставлять нефть через Красное море, и мы располагаем необходимыми трубопроводами и терминалами".

Цены на нефть резко выросли с середины июня на фоне ухудшения отношений США и Ирана. Серия атак на нефтетанкеры в Ормузском проливе за последние недели, а также уничтожение Ираном американского беспилотника, находившегося, по утверждению американских властей, в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом, способствовали росту опасений, что поставки через пролив могут быть заблокированы.

"Это проблема для всего мира, поскольку Ормузский пролив является важным маршрутом поставок крупных объемов нефти, и не только из Саудовской Аравии", - отметил Нассер.

Через Ормузский пролив проходит примерно треть мировых поставок нефти, осуществляемых морским путем.

"У нас есть опыт, приобретенный в годы конфликта в Персидском заливе, и мы всегда выполняем наши обязательства перед клиентами, - заявил Нассер. - Таким образом, мы уже добились некоторых успехов в обеспечении достаточной гибкости нашей системы для работы в кризисных ситуациях".

Трубопровод Saudi Aramco между Персидским заливом и Красным морем протяженностью 1200 километров имеет пропускную способность 5 млн баррелей в сутки (б/с). В целом экспорт нефти саудовской госкомпанией составляет 7 млн б/с, и, таким образом, ей придется искать обходные пути для поставок оставшихся 2 млн б/с в случае возникновения проблем в Ормузском заливе.