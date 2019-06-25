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Дальнее зарубежье 25.06.2019 17:59

Германия предложила ПАСЕ выработать механизм наказания государств санкциями за "неправильное поведение"

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) выработать санкционный механизм.

"Теперь важно, чтобы мы выработали механизм, который в соответствии с уставом позволит налагать санкции на отдельные государства при их неправильном поведении", - говорится в заявлении Мааса, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

"Парламентская ассамблея, таким образом, возьмет на себя важную роль. Новые правила должны будут укрепить Совет Европы", - заявил глава МИД Германии.

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию. За резолюцию проголосовали 118 делегатов, против - 62, воздержались 10. Резолюция вносит поправки в Регламент ассамблеи и закрывает возможность ассамблеи лишать любую делегацию права голоса. Россия ранее заявила, что вернется в ПАСЕ, только если будут гарантированы права всех делегаций на право голосовать, выступать и быть представленными в органах ассамблеи.

Российская делегация пять лет не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части полномочий из-за событий на востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией. В 2018 году РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что может привести к ее исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивала на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПАСЕ, САНКЦИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]