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Дальнее зарубежье 25.06.2019 18:16

Жителям Германии пообещали в среду рекордный пик 39-градусной жары

Температурный рекорд 1947 года может быть побит в Германии в среду, жара составит около 39 градусов, сообщил "Интерфаксу" специалист немецкого федерального метеорологического ведомства Deutscher Wetterdienst DWD Тобиас Рейнарц.

"Мы исходим из того, что в разных регионах температура может подняться до 39 градусов Цельсия. 40 градусов, о которых пишут журналисты, мы не достигнем. Тем не менее, завтра, вероятно, будет побит рекорд по июню. Самая высокая температура в Германии в июне - 38,5 градусов Цельсия - была зафиксирована 27 июня 1947 года", - сказал Рейнарц.

Во вторник, в частности, берлинская газета "Моргенпост" написала о том, что в столице будет "40 градусов" и "жара, как в Сахаре". Такое преувеличение для синоптиков, однако, чувствительно, поскольку не соответствует их собственным замерам.

Тем не менее в среду, по словам Рейнарца, во многих районах может быть даже выше 39 градусов - например, в некоторых регионах федеральной земли Баден-Вюртемберг.

"Завтра будет пик этой жары. Особенно жарко будет на юго-западе", - указал он.

По словам Рейнарца, ближе к концу недели с северо-востока появится прохладный ветер, который несколько охладит воздух, но ненамного.

Что же касается всего лета, то тут метеоролог дать прогноз затруднился.

Жара длится в Германии уже несколько недель, с перерывами шли непродолжительные дожди, были ураганы.

Во вторник СМИ со ссылкой на представителя министерства земельного развития и транспорта федеральной земли Саксония-Анхальт Андреаса Темпельхофа сообщили, что на территории региона из-за жары ввели ограничение скорости на двух федеральных автобанах. Специалисты опасаются, что из-за жары бетон отслоится и может стать причиной ДТП.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЖАРА, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]