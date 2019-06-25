Президент Алиев отмечает важность сохранения общественно-политической стабильности в Азербайджане

Президент Ильхам Алиев отмечает важность мероприятий по обеспечению безопасности для сохранения общественно-политической стабильности в Азербайджане.
«Президент Алиев на встрече с секретарем Совета безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым отметил, что сегодня в стране наблюдается общественно-политическая стабильность. Он также отметил важность ежедневной повестки обеспечения мер по безопасности для выполнения задач, стоящих перед Азербайджаном», - говорится в информации на сайте главы государства.
Президент также высоко оценил деятельность Усубова в качестве министра внутренних дел и выразил уверенность в достойном исполнении им возлагаемых на него задач на новой должности.
Усубов, в свою очередь, отметил готовность и впредь работать во имя обеспечения безопасности и стабильности в Азербайджане.
Президент Азербайджана 20 июня подписал распоряжение об увольнении с должности главы МВД Рамиля Усубова, занимавшего данный пост 25 лет. На посту министра его заменил Вилаят Эйвазов, занимавший должность первого заместителя главы МВД. Усубов, в свою очередь, был назначен секретарем Совбеза Азербайджана.
Р.Бабаев
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