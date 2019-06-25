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Внутренняя политика 25.06.2019 15:45

Президент Алиев отмечает важность сохранения общественно-политической стабильности в Азербайджане

Президент Ильхам Алиев отмечает важность мероприятий по обеспечению безопасности для сохранения общественно-политической стабильности в Азербайджане.

«Президент Алиев на встрече с секретарем Совета безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым отметил, что сегодня в стране наблюдается общественно-политическая стабильность. Он также отметил важность ежедневной повестки обеспечения мер по безопасности для выполнения задач, стоящих перед Азербайджаном», - говорится в информации на сайте главы государства.

Президент также высоко оценил деятельность Усубова в качестве министра внутренних дел и выразил уверенность в достойном исполнении им возлагаемых на него задач на новой должности.

Усубов, в свою очередь, отметил готовность и впредь работать во имя обеспечения безопасности и стабильности в Азербайджане.

Президент Азербайджана 20 июня подписал распоряжение об увольнении с должности главы МВД Рамиля Усубова, занимавшего данный пост 25 лет. На посту министра его заменил Вилаят Эйвазов, занимавший должность первого заместителя главы МВД. Усубов, в свою очередь, был назначен секретарем Совбеза Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СОВБЕЗ, СЕКРЕТАРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]