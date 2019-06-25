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Регион 25.06.2019 15:49

Министр экономики Грузии признает, что потеря российских туристов стала "шоком" для туристического сектора

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава во вторник встретилась с проводящими в Кобулети акцию протеста владельцами малых и средних гостиниц, которые заявляют, что остановка потока туристов из РФ принесет им значительные финансовые потери.

Как заявляет пресс-служба Минэкономики Грузии, на встрече с министром было отмечено, что в Кобулети так же, как и во всей Аджарии, большая часть малых гостиниц была ориентирована на обслуживание в основном российских туристов и "туристическое эмбарго" серьезно сократит их доход.

В пресс-службе отметили, что участники акции обратились к министру с просьбой оказать им помощь, включая содействие поиску альтернативных путей приезда туристов из РФ в Грузию.

Участники акции, многие из которых заявляют, что для развития бизнеса ими были взяты большие кредиты в коммерческих банках, просят правительство поддержать их и в этом вопросе.

Министр пообещала поднять этот вопрос на встрече с представителями банков.

Ранее во вторник Турнава заявила журналистам, что туристический сектор в Грузии действительно оказался перед вызовом и она не станет пытаться скрасить ситуацию.

"Туристический сезон начался, и это было достаточно серьезным шоком. Мы сделаем все, чтобы смягчить ущерб", - сказала она.

При этом министр заявила, что правительство Грузии, чтобы помочь малому бизнесу, сейчас максимально работает в направлении привлечения туристов из различных стран.

Между тем, грузинские СМИ сообщают, что владельцы гостиниц в морском курорте Шекветили также провели акцию протеста, заявив, что российские граждане в последние дни отменили всю бронь в гостиницах на июль и август.

"Мы оказались в тяжелейшем положении, гостиницы полностью пустые", - заявила журналистам владелец гостиницы "Саба" в Шекветили Нона Сабадзе.

По ее словам, гостиницы были ориентированы, в основном, на россиян.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРИЗМ, ПОТЕРИ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]