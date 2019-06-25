Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава во вторник встретилась с проводящими в Кобулети акцию протеста владельцами малых и средних гостиниц, которые заявляют, что остановка потока туристов из РФ принесет им значительные финансовые потери.
Как заявляет пресс-служба Минэкономики Грузии, на встрече с министром было отмечено, что в Кобулети так же, как и во всей Аджарии, большая часть малых гостиниц была ориентирована на обслуживание в основном российских туристов и "туристическое эмбарго" серьезно сократит их доход.
В пресс-службе отметили, что участники акции обратились к министру с просьбой оказать им помощь, включая содействие поиску альтернативных путей приезда туристов из РФ в Грузию.
Участники акции, многие из которых заявляют, что для развития бизнеса ими были взяты большие кредиты в коммерческих банках, просят правительство поддержать их и в этом вопросе.
Министр пообещала поднять этот вопрос на встрече с представителями банков.
Ранее во вторник Турнава заявила журналистам, что туристический сектор в Грузии действительно оказался перед вызовом и она не станет пытаться скрасить ситуацию.
"Туристический сезон начался, и это было достаточно серьезным шоком. Мы сделаем все, чтобы смягчить ущерб", - сказала она.
При этом министр заявила, что правительство Грузии, чтобы помочь малому бизнесу, сейчас максимально работает в направлении привлечения туристов из различных стран.
Между тем, грузинские СМИ сообщают, что владельцы гостиниц в морском курорте Шекветили также провели акцию протеста, заявив, что российские граждане в последние дни отменили всю бронь в гостиницах на июль и август.
"Мы оказались в тяжелейшем положении, гостиницы полностью пустые", - заявила журналистам владелец гостиницы "Саба" в Шекветили Нона Сабадзе.
По ее словам, гостиницы были ориентированы, в основном, на россиян.
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