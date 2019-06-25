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ТЭК 25.06.2019 15:50

Китай в мае сократил импорт нефти из Ирана и Венесуэлы, увеличил закупки в РФ и США

Китай в мае втрое сократил импорт нефти из Ирана - до 1,08 млн тонн по сравнению с 3,24 млн тонн в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Поставки из Венесуэлы упали до 799,318 тыс. тонн с 1,9 млн тонн в апреле, из Саудовской Аравии - до 4,7 млн тонн с 6,3 млн тонн.

В результаты объемы импорта из Ирана стали минимальными с октября 2018 года, из Венесуэлы - с сентября 2014 года и из Саудовской Аравии - с сентября прошлого года, отмечает агентство Bloomberg.

Между тем закупки нефти в России в мае достигли самого значительного уровня с января - 6,36 млн тонн против 6,12 млн тонн месяцем ранее.

Импорт американской нефти увеличился до максимума с прошлого сентября и превысил 786,6 тыс. тонн по сравнению с 478 тыс. тонн в апреле.

Поставки из Ирака выросли до 4,5 млн тонн, что является самым высоким показателем с октября прошлого года. В апреле этого года они составляли 3,3 млн тонн.

Россия, Саудовская Аравия и Ирак в мае являлись крупнейшими поставщиками нефти в Китай.

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Тэги: КИТАЙ, НЕФТЬ, ИМПОРТ, СТРАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]