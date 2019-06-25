Китай в мае сократил импорт нефти из Ирана и Венесуэлы, увеличил закупки в РФ и США

Китай в мае втрое сократил импорт нефти из Ирана - до 1,08 млн тонн по сравнению с 3,24 млн тонн в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Поставки из Венесуэлы упали до 799,318 тыс. тонн с 1,9 млн тонн в апреле, из Саудовской Аравии - до 4,7 млн тонн с 6,3 млн тонн.
В результаты объемы импорта из Ирана стали минимальными с октября 2018 года, из Венесуэлы - с сентября 2014 года и из Саудовской Аравии - с сентября прошлого года, отмечает агентство Bloomberg.
Между тем закупки нефти в России в мае достигли самого значительного уровня с января - 6,36 млн тонн против 6,12 млн тонн месяцем ранее.
Импорт американской нефти увеличился до максимума с прошлого сентября и превысил 786,6 тыс. тонн по сравнению с 478 тыс. тонн в апреле.
Поставки из Ирака выросли до 4,5 млн тонн, что является самым высоким показателем с октября прошлого года. В апреле этого года они составляли 3,3 млн тонн.
Россия, Саудовская Аравия и Ирак в мае являлись крупнейшими поставщиками нефти в Китай.
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