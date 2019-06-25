Выгодные роуминг-пакеты от Nar для тех, кто отдыхает заграницей

Мобильный оператор Nar, всегда отвечающий динамическим требованиям своих абонентов, предлагает выгодные роуминговые пакеты для клиентов, которые проводят свои летние каникулы за границей. Чтобы воспользоваться одним из 4 выгодных роуминг-пакетов, предназначенных для людей с различными потребностями, нужно всего-лишь заказать один из пакетов перед поездкой.
Пакет «Роуминг 9» предлагает 500 МБ Интернета, пакет «Роуминг 15» предлагает 500 МБ Интернета и 50 минут голосовых звонков, пакет «Роуминг 18» обеспечивает 1 ГБ Интернета, а пакет «Роуминг 28» обеспечивает 1 ГБ Интернета и 100 минут для голосовых звонков. Текстовые сообщения «WhatsApp» бесплатны в пакетах «Роуминг 18» и «Роуминг 28».
Наберите *777#20#YES, чтобы проверить баланс интернета и минут используемого пакета. Срок использования пакетов «Роуминг 9» и «Роуминг 15» составляет 5 дней, в то время как срок использования пакетов «Роуминг 18» и «Роуминг 28» составляет 15 дней.
Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети 4G. Сегодня, Nar предоставляет более 2.2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7500 базовых станций и охватывающей 97% территории страны (за исключением оккупированных территорий).
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