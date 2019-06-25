Осужденный в Белоруссии за шпионаж украинский журналист просит о помиловании

Украинский журналист Павел Шаройко, осужденный в Белоруссии за шпионаж на 8 лет лишения свободы, подал прошение о помиловании, сообщил заместитель генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук.
"Он подавал прошение о помиловании. Комиссия его рассматривает", - сказал Стук на пресс-конференции во вторник в Минске.
Замгенпрокурора отметил, что "окончательное решение отложено до наступления определенных условий", не пояснив, о каких условиях идет речь.
О задержании с поличным Шаройко стало известно 20 ноября 2017 года. По данным Комитета госбезопасности Белоруссии, координацию разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Минске. За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, Скворцов был выслан из Белоруссии.
Украина, руководствуясь принципом взаимности, выслала из страны белорусского дипломата.
19 февраля 2018 года Верховный суд Белоруссии приговорил Шаройко к восьми годам лишения свободы за шпионаж.
Ранее КГБ Белоруссии заявлял, что украинца могут помиловать.
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