Апелляционный суд Армении арестовал экс-президента страны Кочаряна

Апелляционный суд Армении во вторник принял решение об аресте бывшего президента страны Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Судья Армен Даниелян на заседании удовлетворил жалобу генеральной прокуратуры страны на решения суда общей юрисдикции Еревана об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна и о прекращении судебного производства и направлении дела на рассмотрение Конституционного суда.

Судья отметил, что решение может быть обжаловано в течение 15 дней.

Сам Кочарян и его адвокаты на заседании не присутствовали.

"Учитывая, что Апелляционный уголовный суд не позволил защитникам второго президента Армении представить свои позиции и, грубо попирая принцип конкурентного судопроизводства, удалился в совещательную комнату для вынесения судебного акта, в знак протеста ни президент Кочарян, ни члены защитной группы не примут участия в сегодняшнем заседании", - сообщили журналистам ранее во вторник в офисе команды адвокатов экс-президента.

Как сообщалось, 18 мая суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить Кочаряна из-под ареста. 20 мая производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд.

Ранее Кочаряну было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя страны и получении взятки в особо крупном размере.

Уголовное дело касается событий 2008 года, когда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания в мае 2018 года главой правительства Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

Фигурантами уголовного дела также являются экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший замминистра обороны и бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, а также бывший руководитель аппарата президента, бывший вице-премьер Армен Геворкян.