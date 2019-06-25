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СНГ 25.06.2019 16:13

Кикабидзе ответил на слухи о своей скоропостижной кончине словами Марка Твена

Советский и грузинский актер, певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе во вторник опроверг распространившиеся накануне в Грузии слухи о его скоропостижной кончине.

"Как сказал великий Марк Твен: Слухи о моей смерти сильно преувеличены", - написал Кикабидзе на своей странице в "Фейсбуке".

Как сообщают во вторник грузинские СМИ, накануне в социальных сетях была распространена информация о смерти 80-летнего грузинского актера.

СМИ отмечают, что в этот "фейк" поверили даже участники проходившего перед зданием парламента в Тбилиси митинга оппозиции. Они выразили с трибуны соболезнования родственникам Кикабидзе. Сообщается, что позже на митинге принесли извинения и заявили, что информация оказалась ложной.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КИКАБИДЗЕ, КОНЧИНА, СЛУХИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]