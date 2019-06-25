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ТЭК 25.06.2019 16:17

Saudi Aramco подтверждает приверженность своим обязательствам

Крупнейшая в мире по добыче и запасам нефти компания Saudi Aramco обеспокоена последними событиями в Персидском заливе, однако она в состоянии удовлетворить потребности своих клиентов благодаря опыту и наличию избыточных мощностей, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на исполнительного директора Амина Насера.

"То, что происходит сейчас в Заливе, конечно, вызывает беспокойство", - заявил он, отметив при этом, что "в прошлом мы прошли через ряд кризисов, однако всегда были привержены нашим обязательствам перед клиентами".

"Мы способны маневрировать, и у нас есть свободные дополнительные мощности", - подчеркнул Насер.

Он сообщил также, что компания не имеет плана увеличивать производство до максимального уровня в 12 млн баррелей в сутки, учитывая наличие избыточных активов.

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Тэги: АРАВИЯ, SAUDI, ARAMCO, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]