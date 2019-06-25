Saudi Aramco подтверждает приверженность своим обязательствам

Крупнейшая в мире по добыче и запасам нефти компания Saudi Aramco обеспокоена последними событиями в Персидском заливе, однако она в состоянии удовлетворить потребности своих клиентов благодаря опыту и наличию избыточных мощностей, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на исполнительного директора Амина Насера.
"То, что происходит сейчас в Заливе, конечно, вызывает беспокойство", - заявил он, отметив при этом, что "в прошлом мы прошли через ряд кризисов, однако всегда были привержены нашим обязательствам перед клиентами".
"Мы способны маневрировать, и у нас есть свободные дополнительные мощности", - подчеркнул Насер.
Он сообщил также, что компания не имеет плана увеличивать производство до максимального уровня в 12 млн баррелей в сутки, учитывая наличие избыточных активов.
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