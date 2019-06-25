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Дальнее зарубежье 25.06.2019 18:43

В Европе продолжается жара, во Франции из-за высоких температур отложили экзамены у школьников

Жара в Европе продолжается, в ряде городов наблюдается экстремально высокая температура, сообщает директорат Еврокомиссии по окружающей среде.

В настоящее время температура в Париже, Берлине, Франкфурте, Вене, Милане, Риме и Брюсселе превышает 30 градусов по Цельсию. Во всех этих городах в ближайшее время не прогнозируются дожди.

Во Франции в связи с жарой перенесли на 1 и 2 июля экзамены для учащихся в последних классах средней школы. Изначально они должны были состояться 27 и 28 июня, сообщают французские СМИ. В Париже благотворительные организации начали раздавать воду бездомным.

В Германии экстренные службы призывают граждан особенно внимательно следить за состоянием здоровья детей и пожилых людей на фоне жаркой погоды.

Метеорологическая служба Испании предупредила о риске возникновения лесных пожаров, а также посоветовала жителям страны не заниматься длительными физическими нагрузками в середине дня, носить светлую одежду не выходить на улицу без головных уборов.

Структура Еврокомиссии, курирующая вопросы окружающей среды, сообщает, что пика жара в Европе достигнет к 27 июня. Тогда в некоторых местах температура воздуха может превысить 40 градусов по Цельсию.

Ожидается, что жара в Европе сохранится до конца июня или до начала июля, особенно сильно она затронет Францию и Испанию. Причиной такой жаркой погоды стали воздушные массы, пришедшие из Африки.

В Еврокомиссии призывают соблюдать осторожность в связи с жарой, уделять особое внимание состоянию здоровья и соблюдать правила пожарной безопасности.

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Тэги: ЕВРОПА, ЖАРА, ПРОДОЛЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]