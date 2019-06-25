Верховный суд Узбекистана опроверг получение обращений о пересмотре дела Гульнары Каримовой

По делу старшей дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары никаких обращений в Верховный суд не поступало, заявил в понедельник представитель суда.
"По делу Гульнары Каримовой в последнее время не было никаких обращений. Заявления, которые распространяются по различным каналам ею и членами ее семьи - это личная инициатива Каримовой. Никаких официальных документов в этом плане на данный момент не рассматривается", - сообщил заместитель председателя Верховного суда по уголовным делам Икром Муслимов на пресс-конференции в Ташкенте.
В минувшие выходные дочь Каримовой Иман разместила на своей странице в Instagram сообщение из аккаунта, предположительно, принадлежащего ее матери, о том, что активы на сумму $1,2 млрд уже возвращены государству. Младшая Каримова разместила сообщение в воскресенье со ссылкой на аккаунт @gulnarakarimovaupdates. В настоящий момент этот аккаунт не доступен.
"Я хочу объявить для протокола, что до сих пор исключительно мои личные активы, находящиеся на территории Узбекистана, уже вышли из моей собственности и работают на благо республиканского бюджета, что подтверждается в ходе нескольких местных расследований, на сумму в размере 1,2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
В нем также сообщается о начале сотрудничества с правоохранительными органами.
Накануне также стало известно о том, что Швейцария вернет Узбекистану свыше $130 млн, конфискованных в связи с расследованием по делу об отмывании средств.
Как сообщалось Гульнара Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Однако, "проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству", 1 июля 2018 года определением суда наказание ей было заменено на ограничение свободы на пять лет.
Ранее сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба старшей дочерью экс-президента по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более $1,5 млрд.
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