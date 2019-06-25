Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9396 RUR   0.0272 GBR   2.1676 TRY   0.2933

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.90 0.47 Brent 64.86 -0.34

Погода в Баку

  ночь день

Регион 25.06.2019 17:14

В Иране высмеяли Трампа за ошибку в имени верховного лидера страны Хаменеи

В Иране высмеяли президента США Дональда Трампа после того, как он по ошибке заявил о санкциях против аятоллы Рухоллы Мусави Хомейни - ныне покойного предшественника нынешнего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, передают западные СМИ.

"Санкций не смогут избежать ни активы аятоллы Хомейни, ни его канцелярия", - заявил Трамп накануне, допустив ошибку в имени аятоллы. Нынешнего верховного лидера Ирана зовут Али Хаменеи, он стал верховным лидером Ирана после кончины Хомейни в 1989 году.

В соцсетях, в частности, в твиттере, критикуют президента США за его ошибку.

"Трамп не знает, что аятолла Хомейни умер, и что лидер Ирана - аятолла Хаменеи", - написала в своем блоге корреспондент газеты Etemad Сара Масуми.

"И этот нарцисс ждет, когда ему позвонят?" - пишет другой пользователь твиттера, указывая на заявление Трампа о том, что он ждет звонка верховного лидера Ирана.

Другие пользователи предполагают, что американский лидер намеренно совершил ошибку в имени, "отомстив" таким образом аятолле Хаменеи за то, что тот назвал его Рональдом вместо Дональда. Также иранские пользователи твиттером выдвигают версию, что его намеренно ввел в заблуждение кто-то из сотрудников Белого дома, чтобы президент США выглядел, будто он не в себе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, США, КРИТИКА


Похожие новости


Болтон надеется, что санкции вернут Иран к столу переговоров Новые санкции США направлены на срыв диалога с Ираном - Рябков Рухани обвинил вводящую санкции против Ирана администрацию США в умственной неполноценности Орешкин о новых антииранских санкциях США: любые ограничения наносят вред всем США предметно ознакомят союзников по НАТО с политикой в отношении Ирана - Пентагон США оставляют открытой дверь для переговоров с Ираном - Болтон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]