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Финансы 25.06.2019 17:17

Страховщики Азербайджана в январе-мае сократили премии на 9%, выплаты - на 3,8%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-мае 2019 года составили 319 млн 272,2 тыс. манатов, что на 9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 212 млн 707,2 тыс. манатов (спад на 16,7%) или 66,6% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 92 млн 940,6 тыс. манатов (спад на 32,7%), по страхованию иному, чем жизнь - 119 млн 766,6 тыс. манатов (рост на 2,1%).

По обязательным видам страхования премии в январе-мае 2019 года составили 106 млн 565 тыс. манатов (рост на 11,7%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали по добровольному медицинскому страхованию (66,209 млн манатов), страхованию на дожитие (73,035 млн манатов) и ОСАГО (38,046 млн манатов).

За 5 месяцев 2019 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 93 млн 777,5 тыс. манатов, что на 3,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 64 млн 23,1 тыс. манатов (спад на 8,3%) или 68,3% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 30 млн 136 тыс. манатов (спад на 19,3 %), по страхованию иному, чем жизнь – 33 млн 887,1 тыс. манатов (рост на 4,5%).

По обязательным видам страхования выплаты в январе-мае 2019 года составили 29 млн 754,4 тыс. манатов (рост на 7,5%).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по страхованию на дожитие (29,619 млн манатов), добровольному медицинскому страхованию (22,575 млн манатов) и ОСАГО (25,189 млн манатов).

На начало мая 2019 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 22 страховые компании.

Н.Аббасова

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Тэги: СТРАХОВЩИКИ, ПРЕМИИ, ВЫПЛАТЫ


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