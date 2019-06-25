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Регион 25.06.2019 19:29

Лидеры грузинской оппозиции могут быть наказаны за призывы к штурму парламента - спикер

Новый председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе считает, что действия полиции и министра внутренних дел Георгия Гахария при разгоне в ночь на 21 июня агрессивно настроенных участников акции оппозиции были адекватными ситуации.

"Совершенно очевидно, что эскалацию ситуации у парламента вызвали призывы некоторых оппозиционных политиков идти на штурм парламента. В парламенте мы не можем дать правовую оценку этим призывам. Это сделают соответствующие органы, но, если встанет вопрос лишения кого-либо из оппозиционных депутатов неприкосновенности, мы рассмотрим этот вопрос", - заявил во вторник журналистам Талаквадзе.

В грузинских СМИ появилась информация, что за подстрекательство и призывы к штурму парламента правоохранительные органы рассматривают возможность привлечения к уголовной ответственности лидеров оппозиции - Никанора Мелия, Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили.

В ходе разгона митинга в Тбилиси в ночь на 21 июня пострадало 240 человек, включая 80 сотрудников правоохранительных органов. В МВД заявляют, что полиция в ту ночь находилась в состоянии обороны и была вынуждена применить против участников акции специальные средства.

Между тем, участники акции и представители грузинских оппозиционных партий считают, что полиция превысила силу и использование резиновых пуль, способных причинить серьезные увечья и привести к смерти, было не пропорциональным ответом. При этом в Тбилиси в этой связи не прекращаются акции протеста с требованием отставки главы МВД.

За превышение полномочий при разгоне акции в ночь на 21 июня 10 полицейских были отстранены от работы.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СПИКЕР, ОППОЗИЦИЯ, НАКАЗАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]