Лидеры грузинской оппозиции могут быть наказаны за призывы к штурму парламента - спикер

Новый председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе считает, что действия полиции и министра внутренних дел Георгия Гахария при разгоне в ночь на 21 июня агрессивно настроенных участников акции оппозиции были адекватными ситуации.
"Совершенно очевидно, что эскалацию ситуации у парламента вызвали призывы некоторых оппозиционных политиков идти на штурм парламента. В парламенте мы не можем дать правовую оценку этим призывам. Это сделают соответствующие органы, но, если встанет вопрос лишения кого-либо из оппозиционных депутатов неприкосновенности, мы рассмотрим этот вопрос", - заявил во вторник журналистам Талаквадзе.
В грузинских СМИ появилась информация, что за подстрекательство и призывы к штурму парламента правоохранительные органы рассматривают возможность привлечения к уголовной ответственности лидеров оппозиции - Никанора Мелия, Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили.
В ходе разгона митинга в Тбилиси в ночь на 21 июня пострадало 240 человек, включая 80 сотрудников правоохранительных органов. В МВД заявляют, что полиция в ту ночь находилась в состоянии обороны и была вынуждена применить против участников акции специальные средства.
Между тем, участники акции и представители грузинских оппозиционных партий считают, что полиция превысила силу и использование резиновых пуль, способных причинить серьезные увечья и привести к смерти, было не пропорциональным ответом. При этом в Тбилиси в этой связи не прекращаются акции протеста с требованием отставки главы МВД.
За превышение полномочий при разгоне акции в ночь на 21 июня 10 полицейских были отстранены от работы.
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