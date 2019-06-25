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СНГ 25.06.2019 19:10

Украина отзывает постпреда Украины при СЕ для консультаций

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отзывает постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в связи с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении российской делегации в ПАСЕ.

"Во всем остальном СЕ потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. (...) Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций", - написал Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПАСЕ, ПОСОЛ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]