Украина отзывает постпреда Украины при СЕ для консультаций

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отзывает постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в связи с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении российской делегации в ПАСЕ.

"Во всем остальном СЕ потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. (...) Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций", - написал Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.